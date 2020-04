Grave lutto per il tecnico del Manchester City Pep Guardiola. La mamma dell’allenatore spagnolo Dolors Sala Carrió è deceduta a Manresa (Barcellona), a causa del COVID-19. All’età di 82 anni la mamma di Guardiola dopo aver combattuto per giorni, si è spenta arrendendosi al virus che sta colpendo in tutto il mondo.