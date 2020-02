CORONAVIRUS Niente stampa a San Siro per Inter-Ludogorets

Alla vigilia del match di Europa League contro il Ludogorets, gara che si disputerà a porte chiuse a causa del Coronavirus”, l’Inter ha annunciato che al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni emanate in questi giorni dalle istituzioni, l’accesso ai media in occasione delle attività di comunicazione della vigilia e della gara di Europa League tra Inter e Ludogorets sarà garantito ai soli broadcaster “rightsholders” in possesso di pass UEFA. La società nerazzurra ha già informato i propri tifosi in merito alle modalità di rimborso dei biglietti acquistati per assistere al match con i bulgari.

Annullata anche la conferenza prepartita di Gian Piero Gasperini di sabato, alla vigilia di Atalanta-Lecce. L’ha comunicato l’ufficio stampa della società nerazzurra, specificando che lo stesso 29 febbraio, al posto dell’abituale incontro coi giornalisti nella sede di Zingonia, verrà pubblicata sul sito internet ufficiale un’intervista al tecnico realizzata in proprio.