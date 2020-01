Diciotto anni fa moriva in un incidente Vittorio Mero

Il 23 gennaio del 2002 il mondo del calcio rimaneva sconvolto per la morte del difensore del Brescia Vittorio Mero. A costargli la vita fu un incidente stradale. La sua squadra quel giorno giocava in Coppa Italia contro il Parma ma lui, squalificato per l’occasione, era in autostrada direzione Venezia. La voglia era quella di andare a riabbracciare i genitori e magari di godersi con loro la partita in tv. Sfortunatamente Mero da quell’autostrada non ne uscì mai. Il calciatore aveva solo ventisette anni il giorno della sua scomparsa. Il suo ex tecnico, Nedo Sonetti, lo soprannominò lo “Sceriffo” per via della sua serietà in campo e fuori. Mero raggiunse l’apice della carriera proprio con il Brescia. Con le “rondinelle” disputò anche una finale di Coppa Intertoto contro il Paris Saint Germain allo Stadio Parco dei Principi di Parigi. Probabile che la società o la tifoseria bresciana gli renderanno omaggio durante il prossimo turno di campionato.