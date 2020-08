EUROPA LEAGUE L’Inter delle meraviglie: travolge 5-0 lo Shakhtar e va in finale col Siviglia

In una partita che non ha mai avuto storia, l’Inter rifila cinque schiaffi allo Shakhtar e vola in finale, che si giocherà venerdì contro il Siviglia. La formazione ucraina è stata incapace di creare pericoli ad Handanovic, che si è sporcato le mani solo nella ripresa sul colpo di testa dello steso Moraes, quando era avanti già 2-0. L’Inter ha atteso lo Shakhtar, e quando è riuscita a ripartire è stata devastante. Con le doppiette di un Lautaro tornato quello dei giorni migliori, e di un Lukaku che ha straripato alla distanza.