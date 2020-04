FIFA, ecco il piano Marshal per salvare il calcio

Il Coronavirus sta colpendo fortemente il mondo, non solo dal punto di vista della salute delle persone, ma anche dal punto di vista economico-finanziario. Il mondo del calcio, fermato gioco forza dalla pandemia risentirà inevitabilmente della crisi, essendo un motore economico per il mondo. Secondo quanto riporta Tuttosport, la FIFA starebbe studiando un piano di salvataggio da 2,5 miliardi. Il presidente del massimo organo calcistico mondiale Gianni Infantino e i dirigenti pensando a prestiti per tutte le federazioni calcistiche in modo tale da mantenere in vita un sistema calcio colpito inesorabilmente dal virus.