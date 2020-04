FIFA, Silvero: “Non si possono prorogare i contratti, ma i calciatori non si trasferiranno finché non aprirà il mercato”

Il legale della FIFA, Garcia Silvero ha precisato sulla situazione relativa alla scadenza dei contratti dei calciatori e sulla finestra di calciomercato che verrà aperta solo al termine dei campionati. Queste le sue parole ai microfoni di Cadena Cope: ” “La FIFA non può prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno. I giocatori potranno liberarsi, ma non potranno firmare per altri club, perché la finestra di mercato non si aprirà il 1° luglio. Per i prestiti, in teoria a fine giugno dovrebbe esserci il ritorno alle squadre di provenienza, ma non potrà avvenire l’iscrizione in lista fino all’apertura effettiva del mercato. Le finestre di mercato potrebbero essere diverse, dipenderà da quando i campionati si concluderanno e ricominceranno. L’idea è che non coincidano con lo svolgersi dei campionati”.