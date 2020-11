FIGC, Gravina sul caos tamponi: “L’Italia non sta facendo una bella figura”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato della situazione relativa ai tamponi e al coordinamento tra i club di Serie A e i laboratori. Queste le sue parole: “Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, i regolamenti prevedono che la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta comunque delle sanzioni. Ci siamo mossi questa mattina con i ministri competenti per avere riscontri come coordinamento. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Lo dico con amarezza e rammarico. Avere pressione da altre federazioni in questo momento in cui dovremmo dare un segnale partecipazione, siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo. Ho aperto i lavori del consiglio federale informando sull’intensificarsi delle relazioni intercorse con le istituzioni al fine di uniformare le procedure. Gravina ha sottolineato come la mancanza di uniformità rechi un danno evidente all’attività complessiva del calcio italiano, che espone peraltro il nostro Paese ad evidenti criticità nei rapporti con le altre federazioni“.