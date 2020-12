Gravina: “Speriamo per un’apertura degli stadi dopo il 6 gennaio. Non so per quanto tempo sarà così”

UDINE – Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport circa una eventuale riapertura degli stadi in Italia: “Il campionato è avvincente, ha lasciato qualche sorpresa ma è privo dell’elemento fondamentale: il tifoso. Questo si sente e si vede. E’ uno spettacolo monco e non posso dire per quanto tempo resterà così. Speriamo dopo il 6 gennaio, con l’apertura di alcune infrastrutture turistiche, magari anche il calcio potrà riaprire gli stadi. E’ un auspicio. La riapertura degli stadi? E’ uno degli elementi fondamentali della nostra attività. Sono due agli asset su cui puntare per avere un calcio diverso che si possa confrontare al meglio con le realtà estere: gli stadi e i settori giovanili”. Queste le parole di Gravina sulla riapertura degli impianti nel mondo del calcio in Italia.