Saranno almeno 16 gli anni che attenderanno tutti gli appassionati del calcio italiano prima di poter vedere una sfida ad un Mondiale della propria Nazionale. La squadra azzurra disfa le valigie dopo una serata tremenda in Bosnia Erzegovina con la nazione guidata da Edin Dzeko che festeggia una storica qualificazione. Adesso è arrivato il momento dell'ennesima rivoluzione, con la Nazionale che dovrà fare il possibile per scacciare i fantasmi ed aprire un nuovo ciclo.
mondoudinese news calcio Italia – Debacle azzurra: ecco i cinque nomi per il dopo Gattuso
news calcio
Italia – Debacle azzurra: ecco i cinque nomi per il dopo Gattuso
Una vera e propria debacle per la Nazionale italiana che si è dovuta far da parte anche in questo caso, spazio al futuro ed alla nuova guida
Nel corso delle ultime ore si sta parlando già di quella che potrebbe essere la nuova guida tecnica. Serve un condottiero forte che non abbia paura di prendere scelte impopolari. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi che potrebbero prendersi una panchina che scotta sempre di più. Il punto per il dopo Gattuso <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA