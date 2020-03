La Premier League trema: l’Arsenal mette in auto isolamento i suoi giocatori

L’approccio del calcio inglese, diretto dai consigli del governo è quello di “mantenere la calma e andare avanti”, sembra sempre più fuori passo rispetto a quello di altri paesi. Ci sono timori crescenti per la fattibilità delle prossime partite e, di conseguenza, per l’intera stagione della Premier, che come molte competizioni (anche Uefa) vanno verso l’inevitabile sospensione.