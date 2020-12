Larini, ex d.s. Udinese: “Sanchez, l’Inter lo trattò prima del passaggio al Barcellona”

UDINE – L’Udinese è stato uno dei primi club a scommettere su Alexis Sanchez. Il cileno dopo aver vestito le casacche di Barcellona, Arsenal e Manchester United, è tornato in Serie A approdando, un anno fa, alla corte di Antonio Conte. Ai microfoni di Tutto Mercato Web è intervenuto l’ex direttore sportivo dei club friulano Nicola Larini, il quale ha spiegato e raccontato come l’Inter fosse da sempre interessata al cileno. Ecco le sue parole:

SFORTUNATO – “Sinceramente è un giocatore di grandi qualità e non sono sorpreso di vederlo così in alto. E’ stato anche sfortunato perché tutte le volte che è andato in nazionale è tornato con alcuni acciacchi. Può fare ancora di più di quanto ha fatto finora, soprattutto se gioca con continuità. Così facendo riuscirebbe a trovare più fiducia in se stesso. Qualche infortunio poi a mio parere è arrivato anche perché quando entra vuol dimostrare di poter spaccare il mondo e corre con continuità esagerata facendo volate da area a area e andando in pressing su tutto. In questo modo poi puoi risentirne a livello muscolare…”.