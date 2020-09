Feralpisalò, pacco bomba recapitato al presidente del club

Come riporta il Corriere di Brescia, un ordigno rudimentale, che non sarebbe potuto esplodere ma che avrebbe potuto comunque prendere fuoco è stato recapitato martedì mattina nella sede centrale del gruppo Feralpi di Lonato e indirizzato al presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini. In particolare: polvere pirica, in quantità non indifferente, con tanto di innesco, infilata dentro una sorta di «salsicciotto» realizzato con il nastro adesivo. Niente chiodi o schegge. Era contenuto in un pacco una doppia busta aperto dal presidente e per fortuna nessuno si è fatto male. Dentro il pacco nessun messaggio o rivendicazione: sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Digos della questura di Brescia coordinati dalla sezione antiterrorismo della Procura.

FONTE Itasportpress