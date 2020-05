Figc, la Lega Pro chiede lo stop definitivo della stagione

I club di Lega Pro, riuniti in assemblea oggi, hanno raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20.

Le decisioni della Lega: le 4 promosse in Serie B sono Monza, Reggina e Vicenza, le tre squadre in testa ai rispettivi gironi. I playoff non saranno disputati e la quarta squadra promossa in Serie B sarà il Carpi in base alla classifica ponderata rapporto gare giocate/punti. Blocco delle retrocessioni e blocco di ripescaggio dalla D.