Lega Pro, bocciata l’idea del sorteggio per la quarta promozione in B

Non trova consensi la proposta della Lega Pro di effettuare un maxi sorteggio tra le squadre aventi diritto a partecipare ai playoff per stabilire la quarta promossa in Serie B. Fonti vicine alla Figc riferiscono di una bocciatura totale da parte del presidente Gabriele Gravina, il quale renderà nota la sua decisione nel prossimo Consiglio Federale. Intanto il Bari (secondo in classifica nel girone C) protesta e – stando a itasportpress.it – avrebbe già inviato una diffida alla Lega Pro.

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha commentato che “le proposte avanzate dalla Lega Pro appaiono totalmente non condivisibili e irricevibili. Ci si riferisce sia alla scelta di interrompere la disputa del campionato in modo unilaterale, in un momento in cui il calcio italiano sta tentando la ripresa, sia ai meccanismi di passaggio di categoria, dove l’idea di procedere a un sorteggio per individuare la quarta società da promuovere in Serie B appare alquanto fantasiosa oltre che sconosciuta nel nostro sistema professionistico, e dunque una prospettiva che non può essere contemplata neppure in astratto”.

FONTE Tuttob.com