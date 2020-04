Lega Pro, Ghirelli: “La Serie A può svolgere funzione sociale”

“In questo caso la Serie A può ripartire anche svolgendo una funzione per certi aspetti di sistema, sociale, perché se non riparte quel motore c’è il rischio che ci siano delle difficoltà, tenendo sempre conto della salute al primo posto. Noi siamo in fondo a questa catena, prima della Lega Dilettanti e logicamente qualche problema serio ce lo abbiamo”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, all’Adnkronos. “Abbiamo una struttura, quella della Lega di A, che ha una capacità, dal punto di vista medico, dell’impiantistica, dei centri, che noi non abbiamo. D’altra parte noi siamo la terza divisione altrimenti saremmo la prima”, ha concluso Ghirelli.

Intanto l’Assemblea delle società di Lega Pro presieduta da Francesco Ghirelli, già convocata per il 4 maggio, è stata posticipata al giorno 7.