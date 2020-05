Lega Pro: regular season terminata, al via playoff e playout

La regular season della Serie C termina qui. A dichiararlo è il Consiglio Direttivo della Lega Pro che venerdì 29 maggio si è incontrato con il presidente della Figc Gabriele Gravina.

La volontà del presidente di Figc è di far disputare playoff e playout. La ripartenza dovrebbe essere il 28 giugno: calcolando circa 35 giorni per disputare tutti i playoff, si finirà quasi insieme alla A ai primi di agosto. La prima sfida sarà la finale di Coppa Italia tra Juventus U23 e Ternana: oltre ad assegnare il titolo, dovrà chiarire quale delle due migliorerà la propria posizione nei playoff entrando in gioco nei turni finali (insieme alle terze classificate), facendo spazio a una squadra al momento esclusa (la Pistoiese se vince la Juve, la Vibonese se il titolo va alla Ternana). Insieme a questa finale dovrebbero partire anche i playout, che così finirebbero subito. Poi al via le sfide promozione.

il Presidente Federale ha ribadito inoltre l’esigenza di ripensare al format dei campionati già dalla stagione sportiva 2021/2022 in un’ottica di sistema all’interno del quale la Lega Pro vedrà valorizzato il proprio fondamentale ruolo di formatrice di giovani talenti.

FONTE Itasportpress.it