Padova: Hallfredsson primo obiettivo, tra oggi e domani il comunicato ufficiale

Tra oggi e domani il Padova dovrebbe ufficializzare l’ingaggio dello svincolato Emil Hallfredsson che si è già aggregato al club veneto per gli allenamenti. L’ingaggio del centrocampista islandese è il primo obiettivo della finestra invernale del mercato del Padova, come aveva confermato il ds biancoscudato Sean Sogliano, intervistato da Il Gazzettino: “Hallfredsson è un ragazzo serio, e in questo momento non sta facendo mercato con altre squadre. Ha tanta voglia di giocare anche nell’ottica di partecipare ai prossimi Europei, e se dovesse venire sarebbe un esempio per gli altri ragazzi” ha detto Sogliano.

FONTE Padovasport.tv