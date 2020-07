La Reggio Audace approda in serie B. Nella finale dei play-off di serie C disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra emiliana ha battuto 1-0 il Bari. Decisiva la rete di testa di Kargbo al 50′. Annullato il pareggio di Antenucci per un controllo col braccio. I granata s’iscrivono alla Serie B da cui mancavano da 21 anni insieme alle già promosse Monza, Vicenza e Reggina.