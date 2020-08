UFFICIALE Oddo dice addio al Perugia

In un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale il Perugia ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto con l’ex tecnico Udinese. Oddo era stato richiamato lo scorso luglio al posto dell’esonerato Cosmi per cercare la salvezza nei playout, ma è stato battuto ai rigori dal Pescara retrocedendo in Serie C.

A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo. La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.