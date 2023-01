Lutto nel mondo del calcio / Muore a 79 anni Carlo Tavecchio | News

Proprio questa notte è arrivata una nuova e spiacevole notizia nel mondo del calcio. L'ex presidente FIGC Tavecchio è passato a miglior vita

Questa mattina è arrivata l'ennesima brutta notizia per tutti gli addetti che lavorano all'interno del mondo calcistico. La notizia sicuramente lascia un grande vuoto a molti. Ci lascia a 79 anni l'ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Carlo Tavecchio. La gavetta fatta da quello che era un ragazzo in quel di Ponte Lambro è stata davvero incredibile. Carlo parte con un diploma in ragioneria e piano piano (come detto in precedenza) arriva fino alla carica più importante che ci sia nel nostro calcio. Per tre anni guida la Federazione e rassegnerà le dimissioni soltanto dopo la grande figuraccia contro la Svezia per la mancata qualificazione al Mondiale in Russia nel 2018.

Ripercorrendo la sua carriera possiamo capire quanti sacrifici abbia fatto Tavecchio per arrivare alle grandi cariche istituzionali. Prima di tutto è diventato presidente di una piccola società di calcio locale e poi giornata dopo giornata ha iniziato a scalare le posizioni di vertice fino a quando alla fine degli anni 90 è diventato il presidente della LND. Una carica di tutto rispetto, ma la sua rincorsa non si è fermata minimamente lì, visto che ha continuato a dire la sua e farsi notare. In pochi anni è arrivata la vicepresidenza della Lega Calcio e poi dopo qualche altra stagione (come già detto) anche la presidenza della Federazione.

Un uomo controverso — Quando parliamo di Carlo Tavecchio, però, non possiamo parlare anche di alcune sua infelici uscite. Non dimentichiamo che sono tanti i procedimenti giudiziari a carico dell'uomo formatosi nell'alta Lombardia. Sicuramente non si scende nel dettaglio anche per rispetto nei confronti di questa giornata difficile per tutte le persone care e vicine a lui. Non possiamo fare altro che donare le più sincere condoglianze alla famiglia dell'ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Oggi se ne va una pagina della storia del nostro gioco.