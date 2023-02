Extra Udinese, lutto nel mondo del giornalismo: addio a Maurizio Costanzo

Questa mattina arriva una tragica notizia per il mondo del giornalismo. Maurizio Costanzo è passato a miglior vita all'età di 84 anni

Questa mattina arriva una notizia sconvolgente. All'età di 84 anni passa a miglior vita il giornalista Maurizio Costanzo. Una delle figure più importanti nella storia moderna della televisione italiana e che sicuramente ha scritto a sua volta diverse pagine importanti del mondo dello spettacolo. Sono stati tantissimi i suoi impieghi nel corso della sua lunghissima carriera e tra i tanti c'è anche qualche lavoro all'interno del mondo del calcio. Non dimentichiamo che fino a qualche anno fa è stato uno degli advisor per la costruzione dello stadio della Roma. Questo addio lascia sicuramente un vuoto incredibile nel mondo dello spettacolo e non possiamo fare altro che rivolgere le più sincere condoglianze a tutta la famiglia.