Mercato Cagliari | Giulini non cambia idea: 5 cessioni a gennaio – News

Ogni squadra di calcio è in primo luogo un'azienda che deve far tornare i conti del bilancio . La retrocessione del Cagliari ha pesato sulle casse del club che adesso è "costretto" a vendere i pezzi più pregiati della rosa.

C'è a chi non piace questa parola ma contano i fatti. E i fatti dicono che Joao Pedro, Marin, Cragno (e tanti altri) non indossano più la maglia rossoblù. Ma a gennaio il capitolo cessioni riparte.Ci sono 5 nomi in uscita e li abbiamo raggruppati tutti in questa raffica <<<