Argentina-Paraguay 1-1

Alla Bombonera finisce 1-1 tra Argentina e Paraguay, sfida valida per la terza giornata di qualificazioni mondiali, ma a De Paul (in campo per 82′ e giallo per gioco falloso) e compagnia resta l’amaro in bocca per una prestazione opaca, segnata dal gioco duro e da alcune discutibili decisioni arbitrali. Su tutte, il gol vittoria annullato a Messi dopo l’intervento del Var. Poi il duro fallo di Romero che ha mandato in ospedale Palacios e un rigore non concesso per fallo sulla Pulce. In vantaggio gli ospiti al 21′ su rigore realizzato da Angel Romero, pareggio dell’Argentina al 41′ con Nicolas Gonzalez.