Caos Asl-Nazionali: c’è chi parte e c’è chi resta

La Nazionale italiana si raduna in queste ore in vista della gara amichevole con l’Estonia e per quelle di Nations League con Polonia e Bosnia. Ma per ora niente Nazionale per gli Azzurri di Roma, Fiorentina e Lazio e con loro anche tutti gli altri giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Le ASL regionali di riferimento non hanno permesso la partenza dei calciatori perché le squadre in questione attualmente sono ‘nella bolla’ per le positività di alcuni giocatori delle rispettive rose. In attesa di nuovi sviluppi e di comunicazioni ufficiali, i giocatori risponderanno alle rispettive convocazioni in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti.

Tutto è partito da Firenze con la ASL Toscana Centro che non ha autorizzato la partenza dei 13 giocatori della Fiorentina nelle rispettive nazionali nonostante ci fosse un solo positivo, José Maria Callejon. Il gruppo viola è in isolamento fiduciario e resta in bolla dopo l’alt della Asl.

Via libera invece per gli altri club in bolla per la positività di alcuni componenti del gruppo squadra, come Inter (Padelli), Genoa (C. Zapata), Crotone (Molina) e Sassuolo (Djuricic, Haraslin e Federico Ricci).

La differenza di valutazione delle singole Asl non viene però accettata dall’Inter. La furia dell’a.d. dell’Inter Beppe Marotta: “Questa situazione è iniqua – ha detto -, siamo rammaricati: invochiamo l’intervento del ministero dello sport. Così i campionati vengono alterati”. Due giorni fa infatti la società nerazzurra aveva interrogato la Asl di Milano sul comportamento da tenere con i nazionali, visto che il gruppo squadra è in isolamento fiduciario dopo la positività di Padelli. Ma la Asl milanese ha dato il via libera, a patto che i trasferimenti siano privati. Lo stesso a.d. giusto una settimana fa aveva lanciato l’allarme relativo alla sosta della nazionale. “Se davanti a un caso di positività questa è la gestione complessiva della situazione, allora dico “boicottiamo le nazionali”. Sì, lo dico sul serio. Qui ne va della credibilità del sistema. Il calcio deve andare avanti, fa comodo a tutti. E allora il Governo ci dia una mano. E fissi regole certe. Se dovesse servire un momento di stop, propongo di fermarci tutti per 15 giorni, fissare un regolamento chiaro e uguale per tutti, e poi si riparta. Questa è una brutta figura per tutto il calcio italiano”.