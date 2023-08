Italia – Clamoroso, il commissario tecnico Mancini annuncia le dimissioni

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha comunicato alla FIGC le sue dimissioni proprio qualche istante fa. Una notizia che ha del clamoroso e soprattutto inaspettato per quanto visto nelle ultime settimane. La rivoluzione voluta proprio dal natio di Jesi sembrava essere il presupposto per un nuovo inizio ed invece come un fulmine a ciel sereno arriva questa comunicazione. I favoriti per prendere ed assicurarsi il suo incarico sono Luciano Spalletti e Antonio Conte. Due coach che sicuramente possono finalmente riportare la squadra ai prossimi mondiali.