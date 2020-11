Nuova convocazione con la Nazionale italiana per Kevin Lasagna richiamato dal ct Roberto Mancini per gli impegni contro l’Estonia (amichevole a Firenze l’11/11) e le due decisive gare di Nations League contro la Polonia (15/11 a Reggio Emilia) e la Bosnia (18/11 a Sarajevo).

Una conferma per il nostro capitano oramai stabilmente nel giro azzurro

Complimenti Kevin!