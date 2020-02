Italia, Mancini: “Europeo? Spero ci sottovalutino. Le convocazioni…”

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato a margine della presentazione del ‘Pulcino d’Oro 2020’ tenutasi a Milano. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha avuto modo di parlare anche del prossimo Europeo, ecco cos’ha detto in merito: “Cosa spero in vista dell’Europeo? Spero che le altre squadre ci sottovalutino e nel frattempo noi dovremo ancora crescere col lavoro”. Poi ha affrontato anche il tema delle convocazioni, sulle quali non sembrano esserci dubbi: “Le scelte sono ormai fatte, la rosa è quasi al completo”.