Italia, Mancini: “Faremo diversi cambi”

“Ho visto Zaniolo e Kean molto cresciuti rispetto al passato. Credo che continuerà a essere così, sono sulla buona strada, questo mi rende felice e rende felice i loro club”. Lo ha dichiarato il ct azzurro Roberto Mancini, alla vigilia della sfida in Olanda valida per la Nations League. Sulla squadra che sarà schierata, Mancini ha risposto: “Abbiamo viaggiato ieri e oggi, vediamo chi sarà in condizione di giocare ancora, probabilmente ne cambieremo diversi. In porta gioca Donnarumma”.