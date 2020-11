Un traguardo storico per il nostro Ilija Nestorovski e la sua Macedonia del Nord.

Nell’ultimo e decisivo spareggio per conquistare un posto alla rassegna continentale della prossima estate, l’attaccante bianconero ha contribuito al successo dei suoi per 1-0 in trasferta contro la Georgia.

Per Ilija 90 minuti in campo impreziositi dall’assist per il gol decisivo messo a segno da Pandev.