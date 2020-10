La Paz, Bolivia-Argentina 1-2. De Paul in campo per 68 minuti

Dopo la vittoria di misura sull’Ecuador, l’Argentina ha sfidato la Bolivia a La Paz per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022, sconfiggendo in rimonta per 2-1 gli avversari grazie ai gol di Lautaro Martinez al 45′ e di Joaquin Correa al ’79, dopo un primo tempo in affanno. L’Argentina ritrova così il successo nella capitale boliviana dopo 15 anni. Il bianconero Rodrigo De Paul, titolare come esterno destro nella mediana a 3 del 4-3-3, è stato poi sostituito al 68′ da Dominguez.