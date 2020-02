Lo stadio Friuli ospiterà la Nazionale Femminile di Milena Bertolini

Sarà lo stadio Friuli ad ospitare, venerdì 10 aprile (ore 17.30, diretta Rai2), la gara di qualificazione al Campionato Europeo Femminile tra Italia ed Israele.

La Nazionale di Milena Bertolini riprenderà proprio in questa occasione il suo cammino europeo, dopo la parentesi dedicata al Torneo in Algarve in programma dal 4 all’11 marzo.

Al comando del gruppo B, dopo i sei successi consecutivi conquistati contro Israele, Georgia, Malta (quest’ultime due già affrontate sia nella gara di andata che di ritorno) e Bosnia Erzegovina, le Azzurre torneranno nella città friulana a 38 anni di distanza dall’ultima volta che risale al 4 novembre 1972 in occasione di una amichevole contro la Spagna vinta dall’Italia 3-0. Uno solo il precedente tra le Azzurre ed Israele: la partita di andata delle qualificazioni europee giocata il 29 agosto dello scorso anno a Tel Aviv, al termine della quale la squadra della CT Bertolini ha battuto le padrone di casa 3-2.

La città di Udine, dunque, sarà ancora una volta teatro di una partita di una Nazionale azzurra al quale il pubblico risponderà con il solito calore ed entusiasmo già manifestato in passato.

