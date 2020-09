Ilija Nestorovski a segno con la maglia della sua nazionale.

L’attaccante bianconero, infatti, ha trasformato il rigore del momentaneo 2-0 nella sfida vinta dalla Macedonia del Nord contro l’Armenia per 2-1. La gara era valida per la prima giornata del gruppo 2 della Lega C della UEFA Nations League.

Nestorovski sarà di nuovo in campo martedì alle ore 18 nella seconda giornata della competizione contro la Georgia.