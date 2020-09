Nations League – Olanda-Italia 0-1 Azzurri show

Ad Amsterdam gli azzurri battono 1-0 l’Olanda e il punteggio così stretto non rende loro giustizia. La vittoria della Polonia a Zenica lancia l’Italia in testa alla classifica del gruppo 1 di Lega A. L’unica nota stonata, purtroppo, è il nuovo infortunio a Zaniolo, stavolta tradito dall’altro ginocchio, il sinistro. L’azione del gol del vantaggio in pieno recupero è bellissima: un lungo fraseggio che libera Immobile per il cross morbido, splendidamente incornato da Barella. Aké non vede l’inserimento del centrocampista dell’Inter, Cillessen non ha il tempo di reagire.

Unica brutta notizia è il guaio al ginocchio non operato per Zaniolo: purtroppo c’è una distorsione importante subita nel corso del primo tempo.