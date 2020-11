Nations League – Italia-Polonia 2-0 E’ dominio azzurro

Dominio degli azzurri che vanno in vantaggio dal dischetto e poi, con i polacchi in dieci, chiudono la gara nel finale. Vincendo mercoledì in Bosnia, l’Italia sarà in vetta al suo girone e dunque potrà giocare in casa, il prossimo ottobre, la Nations League. Una squadra che ha saputo reagire con orgoglio e determinazione ad una vera emergenza (oltre venti giocatori indisponibili), oltre ad una direzione arbitrale che, non sostenuta dalle immagini Var, ha graziato la Polonia di un rosso a Lewandowski, uno probabile a Goralski (poi espulso per doppia ammonizione) e di un rigore che avrebbe portato l’Italia sul 2-0. Decidono Jorginho dal dischetto e Berardi, entrato al posto di Bernardeschi. Okaka in campo dal 79′ in sostituzione di uno stremato Belotti e per tenere bassi i difensori con la sua fisicità.