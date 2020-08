Nazionale Argentina, idea allenamenti in terra europea

L’allenatore della Nazionale Argentina, Lionel Scaloni, ha chiesto all’AFA di autorizzare il suo staff tecnico a recarsi in Europa a fine agosto per svolgere una sessione di allenamenti con i calciatori solitamente convocati che giocano nel Vecchio Continente, in vista delle qualificazioni sudamericane: giovedì 8 ottobre l’Argentina riceverà l’Ecuador e martedì 13 visiterà la Bolivia. L’idea è di sfruttare la disponibilità dei giocatori durante le vacanze e lo stop dei diversi campionati senza però impegnarli in trasferte che richiederebbero la quarantena. I giocatori bianconeri De Paul e Musso quindi potrebbero tornare ad allenarsi con la maglia della Nazionale qui in Europa già a fine agosto dopo nove mesi di stop forzato a causa dell’emergenza Covid.