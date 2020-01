Nazionale, Barella: “Mancini ha portato entusiasmo, spero di giocare l’Europeo”

Il centrocampista della Nazionale, Nicolò Barella, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli Azzurri e del prossimo Europeo. Queste le sue parole in merito: “Siamo riusciti a creare entusiasmo grazie a mister Mancini e a tutti i ragazzi che si sono impegnati tanto nel corso delle qualificazioni. Il fatto che il girone di Euro 2020 si svolgerà in Italia (a Roma ndr) è una cosa positiva, cercheremo di fare il massimo. Io spero di esserci, voglio aiutare i miei compagni. Euro 2016? L’ho visto a casa con gli amici, è stato bello vederlo in tv. Ora me lo godrò in campo, se verrò convocato”