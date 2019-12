Nazionale, Mancini: “Convocati per l’Europeo? Farò sacrifici importanti”

Il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Tuttosport prima di presenziare al Golden Boy 2019 a Torino. Ecco cosa ha detto in merito alle convocazioni per il prossimo Europeo: “La squadra è praticamente fatta. Dovremo casomai lasciare a casa qualcuno in quei ruolo dove ci sono tre o quattro giocatori convocabili e saranno scelte difficilissime e soprattutto dolorose. E dire che quando sono arrivato non credevo che saremmo riusciti a superare neanche i 20 giocatori pronti. Invece per restare nei trentatré dovrò entrare in conclave e sarò costretto a sacrifici importanti”.