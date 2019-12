Nazionale, Mancini: “L’Italia giocherà per vincere l’Europeo”

Il c.t. della Nazionale, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo aver ricevuto il premio di uomo dell’anno 2019. Ecco cosa ha detto in merito agli Azzurri e alla prossima competizione, l’Europeo: “Oggi non abbiamo un Totti o un Del Piero, ma abbiamo una squadra fatta di giocatori bravi tecnicamente, che hanno un buon feeling fra loro. È la cosa più importante. L’Italia giocherà per vincere il torneo, anche se non partiamo favoriti perché ci sono nazionali più preparate di noi. Ma da qui a giugno abbiamo tempo per migliorare. Anche se il nostro gruppo non è così semplice come si dice, e avremo la pressione, non solo il vantaggio, di giocare tre partite all’Olimpico”.