Nazionale, Mancini: “Zaniolo recupererà per l’Europeo, Chiesa stia sereno”

Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato dell’infortunio di Zaniolo, del ballottaggio Immobile–Belotti e del momento di Chiesa. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Zaniolo? E’ unico perché copre più ruoli. L’ho sentito carico quando gli ho telefonato: è giovane e penso che per l’Europeo possa recuperare”.

Sul centravanti: “I venti gol di Immobile non cambiano le gerarchie. Avremo due centravanti titolari con caratteristiche diverse”.

Su Chiesa:”Gioca in una posizione in cui non rende, ha bisogno della linea. Deve pensare che lo attende un grande Europeo. Al padre ho detto che deve stare rilassato, che deve stare allegro e tranquillo e pensare che gioca a calcio. E’ un privilegio”.