Nazionale – Roberto Mancini rimarrà a lungo come ct

UDINE – La Nazionale Italiana sta tornando ai livelli che le spettano, grazie soprattutto alle ultime prestazioni in UEFA Nations League. Gli Azzurri hanno conquistato le Final Four della competizione continentale e se la vedranno nel prossimo anno contro Spagna, Francia e Belgio. Il merito, probabilmente, è soprattutto di Roberto Mancini, che da quando è stato ingaggiato come allenatore della Nazionale ha svolto un ottimo lavoro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico rimarrà a lungo come ct. Infatti, a confermarlo è proprio il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intenzionato a puntare sul Mancio per la sua rielezione a capo della Federazione.