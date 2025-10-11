Ci sono cambiamenti sono necessari all’interno della nazionale dopo gli infortuni di Politano e Zaccagni. Il modulo d partenza dovrebbe prevedere la difesa a 4 tanto contestata contro l’Israele nella gara della prima sosta. Anche Kean e Retegui potrebbero tornare quindi a giocare in coppia. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali potrebbero essere le decisioni di Gattuso.
Estonia-Italia | Tornano le due punte? Le probabili di Gattuso
La sfida contro l’Estonia si sta avvicinando sempre di più: ecco le mosse di Gattuso per portare a casa i tre punti
PROBABILI FORMAZIONI ESTONIA-ITALIA
Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.
Estonia (4-2-3-1): Hein; Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Sinyavskiy; Sappinen.
