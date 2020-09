Tegola Zaniolo: crociato anteriore rotto

Il fantasista della Roma e della Nazionale si è infortunato con l’Olanda, in mattinata il verdetto dopo i controlli a Villa Stuart.

È stato lui stesso ad ufficializzare la diagnosi: “Per tutti quelli che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che non per il supporto, tornerò presto”. Zaniolo sa che lo aspettano sei mesi di stop prima di ricominciare a giocare. Più o meno gli stessi tempi occorsigli da quel 13 gennaio scorso, quando il ragazzo entrò nel tunnel degli infortuni (in quel caso al ginocchio destro).

FONTE Gazzetta.it