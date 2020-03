UFFICIALE Europeo nel 2021: campionati da chiudere entro l’estate

E’ ufficiale: l’Europeo slitta a giugno 2021, La gara inaugurale è prevista per l’11 giugno 2021 a Roma.

Intanto, si lavora su varie ipotesi per la ripresa del campionato che ovviamente dipendono dalla situazione sanitaria: la più ottimistica vede la “ripartenza” il 14 aprile, la più pessimistica a inizio giugno (addirittura il 13 giugno, con fine della stagione a luglio inoltrato). L’obiettivo Uefa sarebbe quello di completare le coppe con andata e ritorno. Quindi per l’Europa League inizio il 30 aprile e per la Champions il 5 maggio, con finali alla fine di giugno (il 27 è l’ultimo sabato).

Saranno poi create due commissioni, una delle quali si occuperà delle conseguenze finanziarie dell’effetto virus e l’altra di organizzare più ipotesi di calendario.