Under 21, tra le 10 nuove scommesse di Nicolato ci sono anche Vogliacco e Pobega

Sono 31 i convocati di Paolo Nicolato per l’Under 21 che affronterà un doppio impegno: il 3 settembre in amichevole con la Slovenia a Lignano Sabbiadoro poi l’8 in casa della Svezia per le qualificazioni all’Europeo (l’Italia è seconda dietro l’Irlanda, ma con due partite in meno). Nicolato ha dato una chance a dieci novità: i difensori Giuseppe Cuomo e Alessandro Vogliacco, i centrocampisti Andrea Colpani, Youssef Maleh, Filippo Melegoni, Tommaso Pobega e Samuele Ricci e gli attaccanti Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo e Giacomo Raspadori. La squadra si radunerà nel pomeriggio di domenica 30 agosto a Lignano Sabbiadoro per sostenere lunedì 31 le prime due sedute di allenamento.