Vignolo: “Musso per Scaloni è in vantaggio su Andrada e Armani”

“Grazie alla continuità di gioco, oggi Musso, per Scaloni, è in vantaggio su Andrada e Armani”. E’ quanto assicurato dal famoso telecronista argentino Sebastián Vignolo secondo il quale l’allenatore della Nazionale Argentina avrebbe dato la priorità al portiere dell’Udinese rispetto ai giocatori del Boca e River che non giocano da metà marzo, mentre il numero uno bianconero sta terminando una delle sue migliori stagioni in carriera con la maglia dell’Udinese.

A settembre potrebbe esserci un’amichevole in Europa e Musso quindi, assicura Vignolo, ha tutte le cartoni regola per poter partire da titolare.

FONTE Bolavip