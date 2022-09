News Roma | Espulsione Mourinho: ecco quante giornate salterà

José Mourinho ha fatto letteralmente impazzire i tifosi della Roma. Era da tempo che la sponda giallorossa non aveva un allenatore con il temperamento dello Special One e adesso le due parti sono diventate una cosa sola. Ma passiamo all' espulsione.

Quello preso contro l'Atalanta non è stato il primo cartellino rosso della carriera di Mourinho e, molto probabilmente, non sarà neanche l'ultimo. Ma attenzione perché se Chiffi ha consegnato nelle mani del giudice sportivo un rapporto completo e dettagliato, il tecnico giallorosso rischia di lasciare la squadra in difficoltà per più di una giornata. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole! Ecco quanto rimarrà fuori lo Special One <<<