News Udinese – I possibili scenari del campionato italiano

NEWS UDINESE – “Sono e siamo già al lavoro per la stesura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sportiva, che spero possa essere firmato già nella giornata di domani per lo stop al campionato”. Queste sono state le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora in una nota dell’ANSA. Ricostruendo un po’ quello che è successo negli ultimi giorni, il Governo sta spingendo affinché il campionato venga interrotto, il contagio è troppo facile per lasciare che i calciatori scendano in campo liberamente. Dopo la riunione di oggi al CONI degli organi competenti, la palla passa al premier Giuseppe Conte, il quale avrà il compito di divulgare il decreto che sancirà, molto probabilmente, il termine di tutte le attività sportive in Italia, almeno fino al 5 aprile. I possibili scenari sono: l’interruzione totale senza assegnazione del titolo, lo stop provvisorio fino a data da destinarsi con conseguente rinvio dei campionati europei, oppure il congelamento della classifica con l’assegnazione del tricolore alla Juventus. Ciò che è più complicato capire saranno le faccende legate alle retrocessioni e alle promozioni, per non parlare dell’ingresso in Europa della squadre che, classifica alla mano, si sono guadagnate la prossima partecipazione.