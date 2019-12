NEWS UDINESE – L’Udinese conclude l’anno come meglio non avrebbe potuto, la vittoria contro il Cagliari consente ai bianconeri di guadagnare tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Il capitano Kevin Lasagna gioisce sui social per questo importante risultato: “Vittoria cercata fino all’ultimo! Chiudiamo il 2019 consapevoli della nostra forza. Grandi ragazzi!”