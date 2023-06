Italia – La nuova maglia degli azzurri per la Nations League / Ecco le foto

In questi minuti è stata annunciata la nuova maglia dell'Italia per le semifinali di Nations League. Ecco tutte le foto per la casacca

Redazione

L'Italia ha presentato una nuova maglia per le semifinali di Nations League. Stiamo parlando di una vera e propria opera d'arte secondo la critica. Una casacca che ha già sbalordito tutti i tifosi per il suo bianco misto ad oro che ha conquistato tutti. Ecco la raccolta delle foto per quella che si prepara ad essere la maglia che verrà indossata contro la Spagna tra qualche giorno.

Il significato della maglia — Adidas in collaborazione con la nazionale ha prodotto questa maglia proprio per omaggiare i 125 anni di storia della nazionale. Un traguardo importante e che si spera sia di buon auspicio in vista di questo weekend. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale farebbe davvero bene riuscire a conquistare un nuovo trofeo contro le migliori nazionali europee. Cambiando rapidamente discorso, non ci distacchiamo dal mercato. De Zerbi vuole a tutti i costi Pafundi <<<