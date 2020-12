Parola d’ordine ripartire: Gotti striglia e suona la carica

UDINE – Male l’Udinese nell’ultima sfida contro il Benevento. Una sconfitta che brucia, contro una diretta concorrente alla salvezza. Contro la Juventus, poi, che i bianconeri affronteranno nella prossima gioornata Luca Gotti dovrà fare a meno di Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano, ammonito ieri e già diffidato, verrà fermato per un turno dal Giudice sportivo. Necessaria poi, dopo una tale bruciante sconfitta, una dura presa di posizione dunque e la necessità imperante di ripartire quanto prima. La salvezza è alla portata e il club friulano ha tutte le carte in regola per raggiungerla, anche con anticipo.

Proprio Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: “Quello che ho visto già dal primo tempo è una stanchezza diffusa e da subito sembrava che i nostri avversari ne avessero di più. Si sa che gli episodi indirizzano la partita e noi abbiamo avuto subito un’occasione con Lasagna ma il gol di due minuti più tardi ha cambiato la partita. La sensazione comunque è quella che loro ne avessero di più. Nel secondo tempo la situazione è cambiata ma loro si sono chiusi e noi abbiamo cercato troppo spesso le giocate individuali, chiaramente se poi non trovi il gol la partita resta incanalata in questo modo. Quella di stasera è stata sicuramente non buona da parte nostra ma ho anche visto tanta stanchezza generalizzata. Qualche occasione l’abbiamo avuta e di palloni ne sono passati in area ma sono sempre gli episodi ad indirizzare una partita. Deulofeu? Non ho ancora avuto sue notizie quindi non so quale sia la situazione, è un peccato perché si tratta di una forza fresca che è venuta meno dopo poco. La sosta ora ci vuole fisiologicamente ma è chiaro che nei prossimi giorni la sconfitta di stasera potrebbe pesare, anche perché non c’è molto tempo prima della ripresa“.